Plus d'infos sur le spectacle Didier Benureau En Tournee à Vitry le Francois

Bords 2 Scènes (lic 1-1068613 2-1068614 - 3-1068615) présente

Caricaturiste sans interdit, Didier Bénureau dresse des portraits acerbes, critiques et pathétiques de ses contemporains. Il ose tout : se transforme, chante, danse, joue du ukulélé, et il offre un panel exhaustif de la population. Il est un institut de sondage à lui tout seul... Presse Un impitoyable caricaturiste... irritant, irrésistible, mais toujours efficacement comique...A mi-chemin entre Coluche et Bourvil...L'un des meilleurs comiques du moment dans le registre bête et méchant.” – Le Monde “Loufoque, méchant... L'un des meilleurs ! Souvent grossier, jamais vulgaire (la nuance est capitale), Bénureau ne ménage pas ses personnages qui en prennent tous pour leur grade : Cynique, méchants, condescendants, racistes, mythomanes, lubriques, hâbleurs... peu survivent au concassage d'un verbe alerte qui, entre deux extrapolations, refrains et simagrées de façade, s'emploie prioritairement à ne pas faire de quartier.”– Libération On est époustouflé devant les métamorphoses de cet homme (...). Il frappe là où on ne l'attend pas. Et ça fait mal... surtout aux zygomatiques. On adore. (...) Une leçon de comédie, mais surtout un formidable spectacle d'humour dont on sort requinqué.” – Le Parisien