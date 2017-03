Plus d'infos sur le spectacle Une Envie Folle à Tinqueux

La jolie et pétillante Juliette a mis le grappin sur deux pigeons de la plus belle espèce : Quentin et Jean.



La belle va s'installer avec les deux hommes pour une arnaque de haute voltige. Menteuse, usurpatrice d'identité mais sexy en diable, la séductrice va faire exploser le quotidien des deux hommes. Coups bas, jalousie, mesquineries, quiproquos et rebondissements font de ce ménage à trois un pur délire !