Plus d'infos sur le spectacle Tout Bascule à Tinqueux

Le mariage le plus court de l'Histoire… Jacques LASSEGUE, publicitaire renommé, s'est résigné à épouser Corinne. À la sortie de l'église, Lucie, gaffeuse invétérée, lui a logé un grain de riz dans l'oeil ! Ce n'est que le début d'une succession de catastrophes et de quiproquos détonants qui l'empêchent d'assister à son banquet de noce ! Jean TOURILLE, le mari d'Emmanuelle, sa maîtresse, vient lui apprendre la mort accidentelle de cette dernière… Michel ROLORS, présidentiable, met fin à leur collaboration professionnelle… Quant à Quentin QUERROCHOT, le journaliste local, il ne sait plus sur quel pied danser ! Tout s'enchaîne à un rythme d'enfer, et… jusqu'à la dernière minute, tout bascule !

Mise en scène : Olivier Lejeune

Artistes : Grâce DE CAPITANI, Olivier LEJEUNE, Elodie WALLACE, Anne-Sophie LEVEL, Philippe RAMBAUD et Fred VASTAIR



15 ANS APRÈS SA CRÉATION, REPRISE D'UN IMMENSE SUCCÈS, TRADUITS DANS DE NOMBREUX PAYS. CRITIQUES UNANIMES:

Aujourd'hui en France- Le Parisien “Désopilant, efficacité époustouflante, des rafales de rire”

Figaro Magazine « Dans le genre burlesque, une réussite »

Figaro Madame « Le public se renverse de rire »

Le Progrès « Les dialogues et le comique de situation, de mœurs et de caractères provoquent l'hilarité ininterrompue du public”

Ouest France « Aucun temps mort. mécanique survoltée imparable »