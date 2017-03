Plus d'infos sur le spectacle Tout Bascule à Tinqueux

DM MANAGEMENT et LES GRANDS THEATRES Présentent

Le mariage le plus court de l'Histoire... Jacques LASSEGUE, publicitaire renommé, s'est résigné à épouser Corinne. À la sortie de l'église, Lucie, gaffeuse invétérée, lui a logé un grain de riz dans l'oeil ! Ce n'est que le début d'une succession de catastrophes et de quiproquos détonants qui l'empêchent d'assister à son banquet de noce ! Jean TOURILLE, le mari d'Emmanuelle, sa maîtresse, vient lui apprendre la mort accidentelle de cette dernière... Michel ROLORS, présidentiable, met fin à leur collaboration professionnelle... Quant à Quentin QUERROCHOT, le journaliste local, il ne sait plus sur quel pied danser ! Tout s'enchaîne à un rythme d'enfer, et... jusqu'à la dernière minute, tout bascule ! Mise en scène: Olivier Lejeune Avec: Grâce de Capitani, Olivier Lejeune, Nicolas Vitiello, Fred Vastaire, Elodie Wallace, Anne-Sophie Level, Philippe Rambaud