Plus d'infos sur le spectacle Paradikt à La Folie à Tinqueux

DEROULEMENT DE VOTRE SOIREE

Animation musicale live pendant le repas.

2 heures de spectacle :

Notre revue ParadiKt a la folie avec nos K girls et K boys

(danseuses, danseurs, meneuse de revue et chants en live)

+ Notre humoriste

+ Notre ventriloque

+ Notre attraction internationale

Dès la fin du spectacle, notre animation musicale dansante

(le midi jusque 19h et le soir jusque 2h30)

Les plats et nos menus sont élaborés et préparés sur place par l'équipe de cuisine du kabaret et servis par le personnel de salle du kabaret.

*********

Catégorie TRADITION à 75? pour les adultes et 50 ? pour les enfants :

Répartition : spectacle en place tradition à 25? + le repas MENU KRAZY à 30? + les boissons à 20?

Cocotte de la mer à l'alsacienne

(choux, saumon, colin, moules, calamars, beurre blanc au champagne)

Filet de poule cuit basse temperature, crème de ratafia

écrasé de pommes de terre à l'huile d'olive

Paris-brest à la champenoise

crème de biscuits roses de Reims

+ 1/2 bouteille de Champagne du K pour 2 personnes

+ 1/2 bouteille de vin rouge du K pour 2 personnes

+ 1/2 bouteille d'eau minérale

*********

Catégorie CARRE VIP à 100? pour les adultes et 60 ? pour les enfants :

Répartition : spectacle en place vip à 35? + le repas MENU KANKAN à 45? + les boissons à 20?

Croustillant à la champenoise et sa sauce au vin des 6 coteaux

(boudin blanc de Rethel, jambon de reims, escargots)

Filet mignon de cochon, réduction de moutarde de Reims

pomme de terre en robe des champs

Feuilleté poire belle hélène,

sauce chocolat et glace vanille

+ 1/2 bouteille de Champagne du K pour 2 personnes

+ 1/2 bouteille de vin rouge du K pour 2 personnes

+ 1/2 bouteille d'eau minérale

*********

Catégorie KRISTAL OR à 125 ? pour les adultes et 65 ? pour les enfants :

Répartition : spectacle en place or à 45? + le repas MENU KRISTAL OR à 60? + les boissons à 20?

Foie gras de canard mi-cuit aux 2 poivres,

marmelade de rhubarbe aux croquignoles, pain figues abricots

Filet de boeuf francais fa?on grand mère,

pomme de terre grenailles à l'ardennaise

L'ananas et la framboise comme un macaron ! coulis exotique

+ 1/2 bouteille de Champagne du K pour 2 personnes

+ 1/2 bouteille de vin rouge du K pour 2 personnes

+ 1/2 bouteille d'eau minérale

MENU KOUP DE FOUDRE OR à 150? ttc tout compris

Répartition : spectacle en place or à 45? + le repas à 75? + les boissons à 30?

**********

Catégorie CARRE OR à 150 ? pour les adultes et 65 ? pour les enfants :

MENU KOUP DE FOUDRE = MENU KRISTAL OR + 2EME ENTREE + FROMAGE + CHAMPAGNE

Foie gras de canard mi-cuit aux 2 poivres,

marmelade de rhubarbe aux croquignoles, pain figues abricots

Tartare de saint jacques sur sa crème de pois, sésames et oignons frits

Filet de boeuf francais fa?on grand mère,

pomme de terre grenailles à l'ardennaise

Duo de fromages AOC champenois sur salade, vinaigre balsamique

L'ananas et la framboise comme un macaron ! coulis exotique

+ 1/2 Champagne Cattier cuvée Antique 1er cru par personne

+ 1/2 bouteille de vin rouge du K pour 2 personnes

+ 1/2 bouteille d'eau minérale

*********

MENU SAINT-VALENTIN ET FETE DES MERES

Samedi 11 Février soir

Dimanche 12 fevrier midi

Lundi 13 fevrier soir

Mardi 14 fevrier soir

Vendredi 26 mai soir

Samedi 27 mai soir

Dimanche 28 mai midi

Animation musicale Live pendant le repas

Repas suivi de sa pétillante revue « Paradikt à la folie »

(Danseuses, danseurs, meneuse de revue, chants en live

et attractions internationales)

Soirée dansante (2h) pour clôturer votre repas spectacle dès la fin de la revue

Catégorie CARRE OR : La soirée tout compris en placement Carré Or : 90 ? pour les adultes, 70 ? pour les enfants (moins de 12 ans)

Catégorie CARRE VIP : La soirée tout compris en placement VIP : 75 ? pour les adultes, 55 ? pour les enfants (moins de 12 ans)

Catégorie TRADITION : La soirée tout compris en placement Standard : 60 ? pour les adultes, 40 ? pour les enfants (moins de 12 ans)

MENU

Kir royal cassis et grignotages

Foie gras de canard et sa marmelade de rhubarbe aux croquignoles de reims

brioche tiede

Pavé de rumsteack mariné

jus corcé au ratafia truffé

gratin dauphinois et printanière

La framboise meringuée

sur creme champenoise aux biscuits roses de Reims

¼ bouteille de vin rouge du K

-½ bouteille d'eau

**********

Réservez vos places de spectacle et comedie musicale pour : PARADIKT A LA FOLIE - LE K

Le prix des places est compris entre : 40.00 et 150.00 ?

Date : samedi 24 septembre 2016 au samedi 1 juillet 2017