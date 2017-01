Plus d'infos sur le spectacle Marc-antoine Le Bret à Tinqueux

JEAN-PHILIPPE BOUCHARD (1-1054928) & DH MANAGEMENT présentent ce spectacle

JEAN-PHILIPPE BOUCHARD (1-1054928) présente ce spectacle MARC-ANTOINE LE BRET : Marc-Antoine Le Bret est imitateur. Oui, mais il est aussi jeune et funky. Si, si, c'est possible : pas de politique, pas de chanteurs morts, mais du stand-up et plus de 60 voix en 60 minutes pour les moins de 60 ans ! Alors si tu crois que Yann Barthès est gardien de l'équipe de France, si tu n'as jamais entendu parler de Cyril Hanouna et si tu penses que Kev Adams est un membre de la famille Adams, c'est pas un spectacle pour toi... En revanche ma petite beauté, si tu aimes les spectacles bien gourmands bien croquants, pour un super prix net-vendeur, alors la sentence est irrévocable : viens voir Marc-Antoine le Bret ! Marc-Antoine est imitateur aux Guignols, il est en quotidienne sur Europe 1 dans l'émission Les Pieds dans le plat et il tient une chronique hebdomadaire dans Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna.