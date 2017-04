Plus d'infos sur le spectacle Lit D'embrouilles à Tinqueux

DH Management présente:

Le réveil est brutal pour Raphaël, scénariste qui se lève après une soirée bien arrosée et une nuit festive... D'autant que sa femme de ménage s'active depuis une heure, que sa mère excentrique débarque à l'improviste pour lui annoncer son remariage et que l'on découvre le cadavre d'une mystérieuse femme dans une malle de voyage. Tandis qu'une capitaine est chargée de l'enquête, nos trois protagonistes se retrouvent



en tête-à-tête et découvrent qu'ils fréquentaient la victime. Premiere révélation inattendue d'une affaire mouvementée ou chacun va se livrer, mieux se connaître et découvrir quelques confidences...



Une comédie rythmée et drôle mise en scène par Jean- Philippe Azema (la maîtresse en maillot de bain, plus de 1 000 représentations à Paris).

Avec: Danièle Gilbert, Anthony Dupray, Loise de Jadot