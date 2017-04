Plus d'infos sur le spectacle La Guerre Des Garces à Tinqueux

Hubert, 40 ans, spécialiste du parquet flottant, s'apprête à redémarrer une nouvelle vie après 1 an de célibat. Il a un nouvel appartement et ce soir, il va rencontrer Vanessa, une fille sublime qu'il a connu sur internet. C'était sans compter sur le retour de Marie, son ex, le même soir. Tout va alors s'emballer dans un tourbillon de folie... D'autant plus que le naïf Hubert pense que les 2 femmes sont là pour ses beaux yeux. Il est bien le seul à y croire ! Vivre avec 1 garce, c'est dur mais avec 2 garces, c'est un cauchemar ! La nouvelle comédie hilarante et piquante des auteurs de « Mon colocataire est une garce » , vu par 1 million de spectateurs. Une comédie de Fabrice Blind, Michel Delgado et Carole Fonfria. Mise en scène Tania Assi Avec Fabrice Blind , Marinelly Vaslon et Tania Assi