Plus d'infos sur le spectacle Traverses à Reims

PIANO LAURENT DURUPT VOIX, RÉCIT TOUDA BOUANANI VIDÉO, RÉCIT MALIK NEJMI Dans un dispositif piano / voix-récit / vidéo-photo, les artistes expérimentent – au travers du thème de L'Odyssée – le matériau poétique des migrations contemporaines qui touchent le Maroc, et plus largement les rives de la Méditerranée. Traversés propose une autre approche de l'immigration. Au-delà de la dimension politique, c'est un projet qui cherche au contraire à fouiller dans le merveilleux et le rêve pour évoquer des sujets plus douloureux liés au départ : la brûlure, la perte de repères, la séparation, la disparition.