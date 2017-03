Plus d'infos sur le spectacle Moi Et Francois Mitterand à Chalons en Champagne

LA COMETE présente ce spectacle

Échange épistolaire à la fois impertinent et drôle, Moi et François Mitterrand narre une correspondancefantasmée de dix ans entre un homme sans histoire et le président.Hervé, homme simple, vient de rompre avec Madeleine. Il a besoin de se confier et c'est au Président de la République qu'il choisit de s'adresser, directement. Nous sommes en 1983, le secrétariat de Mitterrand lui répond par une lettre type : « vos remarques seront prises en considération... ». Mais pour Hervé, une vraie correspondance débute, une amitié naît. À l'Élysée, sans relâche, il raconte sa vie, ses moments maussades, ses exaltations, ses vacances à Charleville-Mézières. Il prodigue ses conseils. Le Président répond. Irrésistiblement naïf et sincère, Hervé le sait : il est l'ami du Président. C'est l'histoire drôle et poignante d'un type banal, second couteau à vie, qui côtoie – croit-il – les maîtres du monde. L'occasion pour nous de retrouver Olivier Broche qui nous avait enchanté dans L'Or et la paille en collaboration cette fois-ci avec Benjamin Guillard, metteur en scène entre autre de La Fin du monde est pour dimanche ou de Ancien Malade des hôpitaux de Paris.