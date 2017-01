Plus d'infos sur le spectacle Les Bodin's à Chalons en Champagne

Cheyenne Productions (L.2-1024630) présente : ce spectacle.

LES BODIN'S GRANDEUR NATURE Il triomphe à Descartes depuis 10 ans, le phénomène Burlesque enfin en tournée 80 représentations exceptionnelles dans les plus grandes salles de France. Retrouvez les BODIN'S dans la plus dingue de leurs créations ! Du jamais vu, sur la route un barnum de plus de 10 semi-remorques. In situ, Maria BODIN'S et son fils Christian donnent la réplique à 8 comédiens dans le décor atypique d'une ferme reconstituée grandeur nature. Y vivent aussi chien, poules, chèvre, âne et cochon .... Au rendez-vous, machinerie, imagerie, machines infernales, effets spéciaux, eau, feu, flamme, odeurs .... rêveries. Réservation Personnes à Mobilité Réduite : 03.83.45.81.60