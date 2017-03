Plus d'infos sur le spectacle Hyacinthe Et Rose à Chalons en Champagne

LA COMETE présente ce spectacle

« C'est bien simple : Rose et Hyacinthe, mariés depuis quarante-cinq ans, ensemble depuis toujours, nes'entendaient sur rien. Hyacinthe et Rose. Rose et Hyacinthe. Hyacinthe était coco, Rose était catho. Hyacinthe aimait boire, Rose aimait manger. Hyacinthe aimait la bicyclette, la pêche à la ligne, le vin rouge, la belote et les chants révolutionnaires. Rose préférait les mots-croisés, le tricot, l'eau de Mélisse, les dominos et les cantiques.Hyacinthe aimait traîner... À table, au lit, au bistrot, avec les copains, sur un banc, dans un champ, sur les talus, à observer les nuages... « Tu n'es qu'un Père Traînard » lui disait Rose qui était toujours la première debout, la première couchée, la première assise à table, la première levée de table, le repas à peine terminé déjà devant l'évier à nettoyer sa vaisselle.« Madame Gonzales » l'avait surnommé Hyacinthe. En souvenir de Speedy.Ils avaient dû s'aimer mais c'était il y a longtemps. Il est même probable qu'ils aient pu faire l'amour. L'existence d'une descendance de douze enfants, de neuf petits enfants le laisserait fortement supposer. Moi, j'étais un de ces neuf... » François Morel