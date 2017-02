Plus d'infos sur le spectacle Hotel Feydeau à Chalons en Champagne

LA COMETE présente ce spectacle

C'est dans un hôtel que Feydeau achève son dernier cycle théâtral, visiblement inspiré par la crise de son propre couple : cinq variations en un acte sur la guerre éternelle qui sévit dans certaines intimités matrimoniales. On y croise, entre autres, des pots de chambre de toutes tailles, une épouse piquée sur la croupe par une guêpe, Georges Clemenceau (hors champ), un macaroni agressif et toutes sortes de maux d'estomac, dont « l'entérite relâchée »... Feydeau songea à les réunir lui-même sous un titre générique : Du mariage au divorce. La maladie ne le lui permit pas. Georges Lavaudant a déjà brillamment prouvé son amour du vaudeville. Une première fois du côté de Labiche, avec Un Chapeau de paille d'Italie. Puis du côté de Feydeau, avec Un Fil à la patte. Plutôt que présenter l'intégralité de ses dernières comédies, il en a tiré les éléments d'une traversée rapide de cet univers crépusculaire, mêlant à des extraits des pièces citées divers autres fragments, dont le début d'une comédie inachevée.On peut anticiper un grand numéro de cirque cauchemardesque : très provocateur, très spirituel, entre clownerie à la manière noire et haute voltige verbale. Une danse à couteaux tirés entre adversaires irréconciliables : homme contre femme, enfant contre parents, maîtres contre domestiques – tous contre tous et sauve qui peut.