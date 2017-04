Plus d'infos sur le spectacle Cold Blood à Chalons en Champagne

LA COMETE présente ce spectacle

Après le succès mondial de Kiss & Cry (présenté en mai dernier à la Comète) et de son surprenant nano-monde, Michèle Anne De Mey et Jaco Van Dormael rempilent pour une nouvelle création qui promet d'être sensationnelle. Fort de l'expérience de création vivante et fabriquée en live sous les yeux du public, le collectif a décidé d'approfondir la magie de cette méthodologie particulière et de ce génialissime mélange de disciplines artistiques. En exploitant chaque idée jusque dans ses moindres esquisses de danse, de scénario ou de décor. Ils vont s'en nourrir, la décortiquer pour ensuite la reconstruire au sein d'une structure narrative et d'une chorégraphie sur mesure. Pas de suite, pas d'épilogue mais une nouvelle aventure, entre nano-danse et cinéma où la poésie et l'imaginaire envelopperont toujours le récit. Les changements d'échelles, les thèmes lyriques, tragiques, mystérieux ou encore oniriques ainsi que les ingénieux effets et dispositifs scéniques subtils et imbriqués proposeront de minuscules mondes, des miniatures qui feront écho aux mondes infiniment grands qui les contiennent... Parfois ces mondes (miniatures) seront faits de corps humains, de leur chair et de leur curieux pouvoir anthropomorphique, d'éléments excessivement réalistes ou infiniment abstraits.Et puis il y a de la danse, de la danse pure, rien que de la danse...