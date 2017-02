Plus d'infos sur le spectacle Frank Truong,un Drole De Mentaliste à Tinqueux

Les grands Théâtres et DH Management présentent

Frank Truong, le drôle de mentaliste, bouscule les règles du mentalisme en rendant la discipline drôle et inattendue. Vous serez tour à tour bluffés, étonnés, amusés, agacés mais sans doute séduits par cette performance de mentalisme revisitée avec audace et humour par un artiste hors pair. Un show de mentalisme qui casse les codes de la discipline avec une omniprésence de l'humour et du second degré.