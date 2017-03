Plus d'infos sur le spectacle Fete De La Saint Patrick à Tinqueux

Le spectacle Fete De La Saint Patrick a lieu dans le cadre de la Fête de la Saint Patrick Tinqueux 2017.

Visuel (L.2-1078099/3-1078100) présente la Fête de la St Patrick 10th Anniversary Tour

En 2016, la tournée FÊTE DE LA SAINT PATRICK invitera tout particulièrement la BRETAGNE à venir fêter dignement son dixième anniversaire. Quoi de mieux que de fêter cet événement avec nos compatriotes bretons ! A cette occasion, les Irlandais du CELTIC DANCES seront rejoints sur scène par les artistes Bretons les plus importants de la culture Celtique. Un spectacle original avec les meilleurs musiciens, danseurs et chanteurs des nations celtiques: * Avec La participation exceptionnelle d'ALAN STIVELL, icône de la musique bretonne * LE BAGAD DE LANN BIHOUE, seul groupe de musique bretonne composé de musiciens engagés dans la Marine Nationale Française ! * Les danseurs du Cercle du Croisty, plusieurs fois nominés meilleur groupe de danse Bretonne *Et les CELTIC DANCES présenteront leur tout nouveau spectacle dans une atmosphère typique Saint Patrick rappelant indéniablement les pubs Irlandais. PATRICK POIVRE D'ARVOR assurera la présentation du spectacle sur certaines villes de la tournée. Près de trois heures de Celtic show avec plus de 60 artistes sur scène. Bagad, chanteurs, danseurs, un spectacle qui mêlera les trois grandes nations celtiques : l'Ecosse, l'Irlande et la Bretagne. Un voyage dans l'âme d'une tradition bien vivante. Réservations Personne à Mobilité Réduite (PMR) tél. : 03.26.02.64.64.