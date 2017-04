Plus d'infos sur le concert Hit Parade à Epernay

David Michel et FPP (lic. en cours) présentent en partenariat avec TF1, M6 Evènements et Europe 1 ce spectacle.

Le spectacle HIT PARADE est une révolution technologique. En première Mondiale, il vous fera vivre une expérience unique et inédite dans le monde du spectacle. Autours de vrais musiciens Live, danseurs et comédiens, les stars éternelles Claude François, Dalida, Mike Brant et Sacha DISTEL seront DEVANT VOUS, sur scène... en hologramme... Une vraie comédie musicale qui vous transportera en 1975 pour participer à l'enregistrement d'une émission de télévision en direct....