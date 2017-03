Plus d'infos sur le concert Frero Delavega à Epernay

Flo et Jérémy sont 2 amis originaires du Bassin d'Arcachon. Découvert sur le net, leur duo Fréro Delavega rencontre un vif succès grâce à des vidéos de reprises acoustiques très personnelles. Rapidement, les Fréro Delavega se lancent sur scène et présentent leurs propres compositions. Leur 1er album, sorti en 2014 chez Capitol/Universal, connaît instantanément un grand succès, il a été vendu à plus de 600 000 exemplaires. Leur second album Des ombres et des Lumières, sorti en novembre 2015, est déjà double disque de platine. Les singles Ton Visage et Autour de Moi se hisse en tête des playlists. Depuis leurs débuts en 2013, les Fréro Delavega ont jouédevant plus de 300 000 spectateurs. Ils seront en tournée dans toute la France en 2016 & 2017, et sur la scène de l'AccorHotels Arena pour un concert exceptionnel le 7 avril 2017.