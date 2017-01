Plus d'infos sur le spectacle Médrano - Festival International Du Cirque à Chalons en Champagne

Le «Festival International du Cirque» proposé par le Cirque Medrano porte fort bien son nom !

Des artistes venus du monde entier se succèdent sur la piste, dans des numéros aussi divers que variés, alliant charme, force et dextérité, pour le plus grand bonheur des petits et des grands !

Cette nouvelle création fait appel à des attractions acrobatiques de haut niveau, des gymnastes étonnants, des animaux surprenants et des clowns poétiques et hilarants !

Confortablement installé dans notre chapiteau entièrement équipé de sièges individuels, venez applaudir :

- La Cavalerie des Steppes Mongoles présentée par le légendaire Ghensis Khan,

- Les fascinants Chameaux de Sibérie et les Animaux Exotiques de Marina Demchukova,

- Le fameux Groupe mixte de Lions et de Tigres du Grand Cirque Medrano,

- L'époustouflant et envoutant Ballet Aérien de Camilla,

- Du cirque National du Kazakhstan, Époustouflants Équilibres du Trio Todorov !

- À la coupole du chapiteau, les Envolées Aériennes de la ravissante Tatiana,

- Du jamais vu sous le chapiteau, la Magie des Bulles de Iurie Brachinov.

- Force et esthétique, Alisher aux Sangles Aériennes ;

- L'époustouflant Globe des Motos, « crazy Riders » les Cascadeurs de l'extrême, coup de coeur du Public,

2h de spectacle féérique et magique pour toute la famille accompagné par le célèbre clown Kolosko et le ballet du cirque de St-Petersbourg !

Place Enfant Gratuite pour les moins de 24 mois, sous condition d'être assis sur les genoux d'un adulte.